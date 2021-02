METEO: l'anticiclone si indebolirà nel fine settimana, atteso calo termico

SITUAZIONE: ancora tanto anticiclone, ancora qualche classica nebbia da fine inverno sulle coste, questa volta della Liguria e del medio e basso Tirreno, clima freddo all'alba, mite o molto mite nel pomeriggio.

Queste sono le temperature attese per il pomeriggio odierno:

Questa è la situazione attuale (LIVE!) vista dal satellite, i cieli sono sereni sul 99% del nostro territorio:





EVOLUZIONE: nel fine settimana uno spostamento dei massimi pressori oltralpe favorirà l'inserimento di aria un po' più fredda dai quadranti orientali sin nell'area mediterranea con ridimensionamento delle temperature massime soprattutto al nord e lungo il versante adriatico, come si nota in questa mappa (in rosso un'alta probabilità di pressioni anche superiori ai 1030hPa al suolo):

Si perderanno però nel complesso solo pochi gradi e non potremo certamente parlare di un ritorno del freddo, tanto più che già entro martedì 2 marzo una lingua anticiclonica prenderà possesso del Paese, garantendo sino a venerdì 5 condizioni stabili e sostanzialmente miti, come si vede qui:

SVOLTA: potrebbe intervenire dal week-end 6-7 marzo quando l'anticiclone arretrerà verso ovest, consentendo lo sfondamento delle perturbazioni atlantiche. Si tratterà di passaggi inizialmente blandi, poi più incisive sul finire della decade, quando potrebbe transitare qualche perturbazione più organizzata, in grado di portare piogge diffuse e nevicate sui rilievi. Qui il rischio di fenomeni maggiori di 1mm per domenica 7 marzo:

E qui sotto la mappa delle probabilità di temperature inferiori allo zero a 1500m per lunedì 8 marzo (ci aggiriamo mediamente intorno al 40% al nord e in Adriatico):

OGGI da notare:

-ancora un pomeriggio decisamente primaverile sull'Italia con punte anche superiori a quelle segnalate dalle mappe modellistiche ad area limitata.

-le nebbie sul basso Tirreno

-il generoso soleggiamento sull'insieme del Paese

