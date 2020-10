Meteo: l'anticiclone africano assicura l'ottobrata ma il tempo non sarà ovunque soleggiato

SITUAZIONE: l'anticiclone rinforza e si vede; compaiono i primi veri banchi di nebbia stagionale, come si nota qui a Todi, in Umbria, presso il Tempio di Santa Maria della Consolazione:

Nel contempo una figura depressionaria sull'ovest del Continente riesce a spingere davanti a sé un po' d'aria umida che finisce per infastidire con annuvolamenti irregolari e addirittura qualche piovasco le coste liguri, mentre sul resto del Paese, salvo modesti addensamenti sul basso Tirreno, splende il sole.



EVOLUZIONE: proseguirà il braccio di ferro tra l'anticiclone e la saccatura sull'ovest del Continente; aria progressivamente più calda raggiungerà il centro e il sud, mantenendo il tempo stabile sino a venerdì, mentre al nord seguiterà ad affluire aria umida sui settori occidentali con i primi focolai temporaleschi organizzati sul Mar Ligure nella mattinata di mercoledì 21, come si nota qui sotto:

PEGGIORAMENTO moderato: la saccatura atlantica sfonderà da ovest nel corso di venerdì 23, pur indebolita dall'alta pressione, andando a determinare piogge sparse sul settentrione, anche se i rovesci più organizzati sono previsti solo sul territorio francese, come si evince qui, mentre aria sempre più mite invaderà soprattutto il sud, portando le temperature massime delle regioni estreme oltre i 25-26°C:

FINE SETTIMANA: sabato il fronte si muoverà indebolito verso le regioni centrali, provocando anche qui fenomeni piuttosto irregolari e spesso concentrati sul Tirreno, guarda a tal proposito la mappa qui sotto, nel frattempo avanzerà anche un corpo nuvoloso a ridosso della Sardegna:

DOMENICA: le piogge più importanti si concentreranno al sud, dove sono previsti anche locali temporali sul basso Tirreno, variabilità al centro e al nord con locali precipitazioni, temperature in moderato calo al centro e al sud:

GUASTO di LUNEDI 26: appare confermato dai modelli canadese ed americano con peggioramento al nord e sull'alto Tirreno, associato a piogge diffuse, ma seguiranno approfondimenti su MeteoLive.it già nel corso della giornata odierna.



OGGI: un po' di nubi in Liguria, un po' di velature al nord-ovest, locali banchi di nebbia sulle pianure del nord e nelle valli del centro, per il resto bel tempo e temperature massime in aumento. Qualche banco nuvoloso più organizzato potrebbe farsi strada al nord-ovest nel corso della giornata ma senza conseguenze.

