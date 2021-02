Meteo: l'alta pressione si indebolisce, si ridimensiona l'effetto "primavera anticipata"

SITUAZIONE: C'è ancora tanto sole sull'Italia ma la performance dell'anticiclone è terminata; la perdita di potenza si manifesterà in modo più netto tra sabato sera e domenica, quando faranno il loro ingresso dai quadranti orientali masse d'aria decisamente più fredde, specie in quota.

Nulla di eclatante, ma sufficiente a smorzare gli effetti di questa "primavera anticipata" di fine febbraio.



Intanto ecco le immagini del satellite che segnalano ancora l'azione protettiva dell'alta pressione, naturalmente non si vedono le nubi basse o le nebbie marittime, presenti soprattutto sul Tirreno, perché questa è un'immagine all'infrarosso e non nel campo del visibile, ma si apprezza comunque la forza dell'anticiclone che, pur in indebolimento, tiene ancora lontane le perturbazioni dall'Italia:



Ecco le temperature previste per sabato 27 febbraio, si nota già una lieve diminuzione dei valori nelle ore centrali del giorno:

Ed ecco l'afflusso di aria fredda a 1500m previsto per l'alba di domenica 28 febbraio con l'isoterma di zero gradi a sfondare sul nord-est:



CONSEGUENZE: al nord nella giornata di sabato si avvicinerà un fronte dal centro Europa portando un modesto aumento della nuvolosità, specie sulle Alpi. Domenica nubi irregolari saranno presenti al nord e in Adriatico con qualche sporadico fenomeno non escluso sui settori alpini e in Sicilia, altrove il tempo si manterrà ancora buono o discreto.

Il massimo momento di raffreddamento si riscontrerà all'alba di lunedì, quando registreremo al risveglio questi valori di temperatura:

Si nota il ritorno delle gelate lungo tutta la dorsale appenninica e sul settore alpino. Nei giorni successivi però l'anticiclone tornerà a rafforzarsi, almeno temporaneamente, e tra martedì 2 e giovedì 4 risulterà ancora determinante per il tempo di tutto il Paese, come si nota da questa mappa:

TENDENZA: da venerdì 5 marzo progressivo spostamento dei massimi pressori verso il nord Europa e possibile affondo di masse d'aria fredde ed instabili dal nord Europa verso le Alpi. La sorte di questo attacco però è ancora tutta da decifrare, da ovest infatti potrebbe intervenire un disturbo tale da deviare tutto il flusso freddo verso est, neutralizzando il peggioramento.

Ecco l'evoluzione tracciata per sabato 6 dal modello europeo, con l'Italia raggiunta da aria più fredda e con la formazione di un minimo di pressione al nord, ma l'attendibilità è ancora bassa:

Da notare oggi:

-un'altra giornata di bel tempo su tutto il Paese

-disturbi mattutini legati a nebbie e nubi basse sulle coste e in mare aperto, specie sul Tirreno

-ancora punte di 21°C nel pomeriggio

