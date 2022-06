Meteo: l'alta pressione si fa sorprendere da qualche TEMPORALE

Questa mattina vi proponiamo l'immagine satellitare in movimento che ritrae il tempo delle ultime ore in Europa:

L'alta pressione è ben salda al suolo, ma non in quota, dove è presente un flusso di correnti più fresche provenienti da nord-ovest. Questa non coerenza tra la quota e il suolo genera ammassi nuvolosi ed anche dei temporali pomeridiani nelle aree interne e sui monti.

Tra giovedi 16 e venerdi 17 giugno l'anticiclone subirà un rinforzo anche in quota ed avremo l'apice di questa 3° ondata di caldo in Italia.

La seconda mappa mostra il soleggiamento previsto per oggi, mercoledi 15 giugno, tra le 9 e le 15:

Bel tempo ovunque al mattino. Nel pomeriggio avremo invece un fiorire di nubi temporalesche nelle zone interne e montuose sia sulle Alpi che lungo la dorsale appenninica. In serata sarà probabile anche qualche sconfinamento sulle pianure del nord-ovest. Temperature sempre piuttosto elevate ed in aumento rispetto a ieri.

Questo invece è il soleggiamento previsto per domani, giovedi 16 giugno, sempre tra le 9 e le 15:

Qualche temporale tra la notte e il primo mattino si farà vedere sul basso Tirreno, ma in attenuazione in giornata. Qualche isolato fenomeno pomeridiano sulle Alpi orientali, per il resto gran sole e molto caldo, con punte superiori a 35° al nord e sulla Sardegna.

