METEO: l'ALTA PRESSIONE prova a mettere radici, ma una PERTURBAZIONE glielo impedirà!

Questa mattina vi mostriamo l'analisi sinottica attesa in Italia alle ore 13 di oggi, giovedi 27 gennaio:

Come abbiamo ribadito più volte, il quadro barico presenta una staticità disarmante. Da oltre un mese l'Europa occidentale è sotto una pesante cappa anticiclonica che di tanto in tanto si estende verso la nostra Penisola. Più ad est scendono invece impulsi freddi che lambiscono le regioni adriatiche e il sud con qualche fenomeno. Sul resto d'Italia non ci sono piogge o nevicate da molto tempo. Questa situazione andrà avanti anche nella prima decade di febbraio anche se si avranno disturbi.

La debole perturbazione che vedete nella mappa interesserà parte del centro e il meridione tra venerdi 28 e sabato 29 gennaio. Sul resto d'Italia ancora assenza di fenomeni.

La seconda mappa mostra il soleggiamento previsto in Italia tra le 8 e le 15 della giornata odierna, giovedi 27 gennaio:

Nonostante la presenza dell'alta pressione, i cieli non saranno puliti in Italia. In particolare segnaliamo velature sulle Alpi, banchi di nebbia sulla Pianura Padana e nubi sparse di tipo basso qua e la lungo le zone costiere. Il tempo sarà soleggiato solo dove vedete il colore fucsia.

Nel pomeriggio-sera di domani, venerdi 28 gennaio, una veloce perturbazione interesserà il medio-basso Adriatico e il meridione, oltre ai settori alpini di confine orientali:

Ecco i rovesci tra Abruzzo, Molise e al sud, seppure alternati a momenti di pausa. Qualche nevicata in Appennino sopra gli 800 metri. Fiocchi di neve portati da nord anche sui settori alpini di confine orientali, per il resto tempo soleggiato e forse con meno nebbia sulle pianure del nord.

