METEO: l'alta pressione non scoraggerà qualche TEMPORALE sui rilievi

Anche questa mattina vi proponiamo l'immagine satellitare in movimento che ritrae il tempo in Europa nelle ultime ore:

Un po' di nuvolosità lambisce le Alpi, per il resto il cielo risulta completamente sereno. Nel corso del pomeriggio si accenderanno temporali sulle Alpi e sull'Appennino centro-meridionale, stante la presenza di aria più fresca alle quote superiori. L'apice dell'alta pressione verrà toccato nella seconda parte della settimana, ovvero tra giovedi 19 e sabato 21 maggio.

Intanto, ecco la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata odierna, lunedi 16 maggio:

Ancora temporali sulle Alpi nel pomeriggio e in serata, qualcuno anche forte. Limitati gli sconfinamenti in pianura, solo alle aree più prossime ai rilievi.

Qualche temporale anche nelle zone interne del centro e del sud, senza sconfinamenti lungo le coste, per il resto tempo stabile, soleggiato e caldo, con temperature superiori alle medie del periodo.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese per domani, martedi 17 maggio:

Situazione stabile e calda su quasi tutta la Penisola. Qualche temporale pomeridiano ancora sulle Alpi e sull'Appennino meridionale, in attenuazione in serata. Ulteriore aumento termico con valori massimi localmente superiori a 30° in Valpadana e nelle zone interne del centro.

