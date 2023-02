Meteo: l'alta pressione cede un po', arrivano ANNUVOLAMENTI e qualche PIOGGIA

Anche questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare in movimento per vedere il tempo che sta facendo in Europa nelle ultime ore:

Come era previsto, la nostra Penisola è stata raggiunta da un flusso di correnti umide occidentali che addensa nubi soprattutto sui settori di ponente. Non sono però segnalate piogge. Nel fine settimana questo flusso tenderà ad intensificarsi e sarà possibile anche qualche debole pioggia tra Liguria, alta Toscana e Friuli segnatamente nella giornata di domenica 19 febbraio.

Andiamo con ordine; la prima mappa mostra il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di venerdi 17 febbraio ( rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole)

Notiamo molta nuvolosità sui settori di ponente, ma anche al nord dove le nubi sono spesso associate a banchi di nebbia. Soleggiamento migliore invece lungo il versante adriatico e sulla Sardegna.

Queste sono le temperature attese in Italia alle ore 15 di oggi, venerdi 17 febbraio:

Valori miti ovunque con punte di 17° sulla bassa Lucania e 16° su Sicilia, Puglia, Sardegna e Piemonte.

Infine, questo è il soleggiamento atteso in Italia nella giornata di domani, sabato 18 febbraio, sempre tra le 9 e le 16:

Molte nubi sulle pianure del nord e sulla Liguria con anche qualche pioviggine. Nubi sparse lungo tutto il Tirreno e soleggiamento buono invece sul resto d'Italia. Temperature invariate.

