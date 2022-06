METEO: l'alta pressione africana bussa ancora alle porte dell'Italia

Il Sole è tornato a splendere su quasi tutta Italia questa mattina, come si evince dallo scatto satellitare. Tutto merito dell'alta pressione africana che pian piano prova ad espandersi verso il Mediterraneo con discreto successo. Le correnti fresche vengono rapidamente spazzate verso est e l'aria inizia a stabilizzarsi e nuovamente a riscaldarsi a cominciare dalle regioni settentrionali.

Sarà un week-end generalmente stabile da nord a sud, seppur condizionato dalla residua presenza del maestrale sul basso Adriatico e al Meridione, con raffiche a tratti piuttosto sostenute. La presenza del vento impedirà un aumento marcato delle temperature, soprattutto sulle coste del basso adriatico e del mar Ionio.

L'aumento termico sarà più evidente in pianura Padana e lungo le regioni tirreniche, dove sia oggi che domenica la colonnina di mercurio potrà salire oltre i 29-30°C.

L'alta pressione sub-tropicale proverà a rinvigorirsi ulteriormente nel corso della prossima settimana, seppur non in modo coriaceo e "opprimente", lasciando quindi spazio a qualche temporale pomeridiano su monti e colline. Le temperature, tuttavia, sono destinate a crescere di giorno in giorno specie al nord e sul lato tirrenico.