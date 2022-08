Meteo: Italia sospesa tra CALDO INTENSO e FORTI TEMPORALI

Anche questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare che mostra il tempo delle ultime ore in Europa:

Un temporale autorigenerante sta insistendo nel sud della Francia. Marcia spedito verso il settore di nord-ovest, dove nel pomeriggio sono attesi temporali specie tra il Piemonte e la Liguria. Sul resto d'Italia monterà invece un temporaneo cuneo anticiclonico di matrice africana che darà temperature molto elevate prima sulle Isole, poi al meridione. La nuvolosità che vedete ad ovest della Sardegna è di tipo medio-alto ed associata a cieli lattiginosi senza fenomeni particolari.

Infine, la circolazione depressionaria presente sulla Francia è prevista entrare sull'Italia nella giornata di domani, giovedi 18 agosto, con un forte peggioramento del tempo al nord e su gran parte del centro.

Andiamo però con ordine. Questa è la mappa del soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di oggi, mercoledi 17 agosto( rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole).

Soleggiamento occultato dalla nuvolosità al nord-ovest dove sono attesi temporali specie nel pomeriggio e in serata. Nubi in aumento anche sulla Sardegna, senza piogge, per il resto soleggiamento ottimo.

Queste sono le temperature attese in Italia nel pomeriggio odierno, attorno alle ore 16:

Attenzione alle due Isole Maggiori dove sono attese temperature localmente superiori a 40°, specie in Sardegna. Valori molto elevati anche sul restante centro-sud e sull'Emilia Romagna, con punte di 35-36°. Più basse le temperature al nord-ovest per via dei temporali.

Infine, questo è il soleggiamento previsto per domani, giovedi 18 agosto, sempre tra le 9 e le 16:

Soleggiamento ottimo solo al sud, dove farà un gran caldo. Sul resto d'Italia soleggiamento occultato da molta nuvolosità con rischio anche di piogge e temporali al nord ed in tendenza anche al centro. Temperature in calo al centro-nord con sotto l'incalzare dei fenomeni, molto caldo al sud.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località