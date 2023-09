METEO ITALIA: l'inquietante scenario della "fossa delle Canarie" che blocca l'autunno, ma...

Eccola lì la "FOSSA delle CANARIE", eccola lì. E' quella che per anni ha mandato l'inverno in naftalina, l'estate nel forno. E a volte, ritorna. L'affondo che vedete è previsto per sabato 16 settembre, quell'ingranaggio lì si incepperà ancora a ridosso del Portogallo o riuscirà a muoversi verso levante nei giorni successivi?

Alcuni modelli ipotizzano il classico "cut off", cioè la saccatura che si spezza ed isola il classico vortice chiuso, che spinge verso di noi indirettamente aria calda e stabile e tutto il potenziale peggioramento termina in una "bolla di sapone", rimandando il passaggio stagionale ancora di alcuni giorni.

Ci sono però altri modelli che la pensano diversamente: il modello europeo prevede che quell'affondo, sostenuto da una sufficiente quantità di aria fresca, in discesa dal nord Atlantico, e sospinto verso est da un'accelerazione delle corrente a getto in alta quota, riesca a raggiungere l'Italia entro lunedì 18, dando luogo ad un peggioramento del tempo anche consistente, foriero di abbondanti precipitazioni:

Un altro modello, quello canadese, per evitare quello spronfondamento, si serve di un altro vortice in arrivo dall'Atlantico , in grado di agganciare quella saccatura e di spedirla verso di noi, senza farla soffocare sulle Canarie, anche questa mappa, attesa per le prime ore di lunedì 18 settembre, sarebbe foriera di un graduale, netto peggioramento del tempo sull'Italia a partire dal nord:

Ma prima di metà mese non arriverebbe nulla di rilevante? Si, c'è un modesto cavo d'onda depressionario in transito tra mercoledì 13 e giovedì 14 settembre, associato a modeste precipitazioni, un po' più insistenti sul settore alpino e prealpino, come si nota qui nella sommatoria dei fenomeni attesi per quell'intervallo di tempo, le temperature accuseranno solo una lieve diminuzione, specie al nord:

L'ATTESA è però tutta incentrata tra domenica 17 e mercoledì 20 settembre, lì capiremo davvero se lo strapotere anticiclonico sarà terminato, oppure se le saccature faranno ancora fatica a raggiungerci, soprattutto a causa della famigerata "fossa delle Canarie".