Meteo: Italia divisa in due. Tra caldo intenso e violenti temporali

L'ondata di caldo sub-tropicale continua a stabilizzarsi sull'Italia, soprattutto su centro, sud e isole maggiori. Il risveglio quest'oggi è molto caldo su tutto il Meridione, dove alle ore 8 già si registrano temperature prossime ai 30°C. Lo stesso non possiamo dirlo per il nord!

Il settentrione è ai margini dell'anticiclone sub-tropicale e riceve la visita di refoli freschi (in quota) dall'Atlantico. Questi forti contrasti, tuttavia, stanno degenerando in temporali particolarmente violenti e ricchi di grandine. Il satellite ci mostra l'ennesimo forte temporale al nord, questa volta centrato tra la Liguria centrale e l'Emilia, dove sono in atto nubifragi, grandinate e colpi di vento.

Il tempo sarà instabile quest'oggi al nord, anche tra pomeriggio e sera. Ci aspettiamo altri temporali localmente intensi, specie su Emilia e Triveneto. In serata nuovi fenomeni sparsi per il Nordovest, ma la tendenza è ad una generale attenuazione dei fenomeni entro venerdì.

Sul resto d'Italia ben poco da dire: escludendo un momentaneo aumento delle nubi al centro, avremo a che fare con stabilità e gran caldo via via sempre più afoso. Le temperature potrebbero superare i 40-41°C nel pomeriggio sulle aree interne del sud e delle isole maggiori.

Nel week-end il caldo si intensificherà ulteriormente, questa volta anche al nord Italia. L'alta pressione, infatti, muoverà passi verso nord avvolgendo tutta Italia e allontanando tutta l'instabilità.