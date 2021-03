METEO: irrompe l'aria gelida da est, è il colpo di coda dell'inverno!

SITUAZIONE: un'irruzione di aria artica continentale sta per raggiungere in modo più significativo da nord-est il nostro Paese a partire dal nord, che sarà il settore più coinvolto ma che alla fine vedrà meno precipitazioni rispetto al resto d'Italia.



Il primo segnale dell'irruzione fredda sono stati i rovesci di neve notturni sul nord-est, che oggi tenderanno a ripresentarsi a macchia di leopardo anche sul resto del nord e marginalmente sul medio Adriatico.



La massa d'aria gelida scaverà una depressione a ridosso della Corsica che poi scivolerà verso il centro e soprattutto il meridione nel corso del fine settimana, qui una mappa termica e barica a 1500m che spiega tutta la successione degli eventi tra venerdì, domenica e lunedì, quando il freddo traslerà decisamente verso est:

CONSEGUENZE:

-oggi rovesci anche nevosi al nord nel corso della giornata a macchia di leopardo

-venerdì rinnovo della tendenza a rovesci ma soprattutto a ridosso dei rilievi del nord e del centro, arrivo di piogge sulla Sardegna e sul medio-basso Tirreno.



-sabato maltempo al sud e su Lazio ed Abruzzo con neve in Appennino oltre i 600-900m, asciutto al nord e sul resto del centro ma freddo.



-domenica maltempo su medio Adriatico, est Sardegna e meridione con neve su pianure e coste di Marche, Abruzzo, forse anche Romagna, a quote collinari al sud, asciutto altrove ma molto freddo per la stagione al nord.

-lunedì fenomeni solo al sud e sul medio Adriatico ma quota neve sui 500-700m, temperature in aumento al nord e sul Tirreno.

SINTESI GRAFICA:

qui le previsioni per venerdì:

Qui le previsioni per sabato, attenzione ai forti temporali previsti in Campania:

Qui le previsioni per domenica, guardate la neve sul medio Adriatico, oltre i 300m sul Molise:

