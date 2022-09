METEO: irrompe l'aria fredda al nord con MALTEMPO e anche la prima NEVE

La tanto citata aria fredda sta irrompendo in questi minuti sul nordest, attirata da una depressione orografica sviluppatasi nel mar Ligure. Questa depressione si muoverà rapidamente verso sud-est, riuscendo così a regalare un vistoso calo termico su tutta Italia nel corso delle prossime 24 ore.

Le tracce di caldo sono ancora ben presenti specie al centro e al sud, dove anche oggi si sfioreranno isolati picchi di 30°C. Possiamo dir per certo che nel pomeriggio il crollo termico riguarderà il centro Italia ed entro le prime ore di domenica anche tutto il Meridione! Ma le temperature più basse le troveremo proprio al nordest, dove è in atto ancora una marcata fase di maltempo: già attualmente troviamo temperature tra i 13 e 16°C sulla Val Padana orientale, ma entro sera le temperature scenderanno fin sui 10°C. Insomma parliamo di temperature decisamente basse per settembre, a cui bisognerà adeguarsi con felpe e giacche.

Sta nevicando sulle Alpi orientali, specie sulle Dolomiti fino a quote interessanti. in Val di Fassa i fiocchi bianchi scendono da stanotte fin sui 1600-1700 metri.

Nelle prossime ore il maltempo coinvolgerà prettamente il nordest, dove agirà il fronte occluso della depressione, dopodiché verrà coinvolto (entro sera) anche il centro Italia.

Residui temporali al mattino al sud, poi avremo ancora un po' di afa in attesa del forte calo termico fra la tarda sera e la notte.

Nota d'attenzione particolare al forte vento di bora al mattino sul medio-alto Adriatico: possibili raffiche fino a 100 km/h.