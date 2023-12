Meteo: inverno in PAUSA, ma attenzione alla NEBBIA; quando tornerà il FREDDO?

Questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare in movimento per vedere il tempo a scala europea ed italica:

Ecco il lungo serpentone di nubi che dal vicino Atlantico si muove verso l'Europa centrale, lambendo anche la nostra Penisola. A parte precipitazioni sui settori alpini di confine, in Italia non abbiamo fenomeni ed il clima si presenta mite ad eccezione delle situazioni nebbiose sulle pianure del nord.

Questa situazione resterà immutata per le prossime 36-48 ore, poi una veloce perturbazione attraverserà tutta l'Italia seguita da un moderato calo delle temperature ad iniziare dal settentrione.

Andiamo però con ordine. La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 7 di domani mattina, martedi 12 dicembre:

Neve sulle vette alpine di confine di Val d'Aosta e Ossola, ma solo in quota. Più in basso solo pioggia. Qualche piovasco possibile anche lungo il Tirreno, specie sulla Toscana, la Campania e la Calabria Tirrenica. Possibili situazioni nebbiose sulle pianure del nord, per il resto nubi sparse con ampie schiarite e basso rischio di fenomeni.

Questo è il quadro delle temperature previste in Italia alle ore 14 di oggi pomeriggio:

Fatta eccezione per le pianure del nord interessate dalla nebbia e le aree interne del centro e del meridione, su tutte le altre regioni avremo un clima mite. Punte di 20° sulla Sardegna e 18° in Sicilia.

Infine, questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di domani, martedi 12 dicembre:

Ancora neve in quota sulle Alpi di confine e nebbie sulle pianure del nord specie tra la notte e la mattinata. Piovaschi su Liguria, alta Toscana, Campania e Calabria Tirrenica. Su tutte le altre regioni ampie schiarite. Clima sempre mite a parte le situazioni nebbiose sulle pianure del nord.

