METEO: inverno ancora in scena con freddo e anche maltempo con neve su alcune regioni

SITUAZIONE: l'acuto finale dell'inverno è arrivato; sino a domenica mattina le temperature al nord e al centro seguiteranno a calare, poi toccherà al sud sino a martedì con tanto di riflessi instabile sul medio Adriatico, anche perturbati sul meridione.



Cominciamo dai valori attesi per l'alba di domenica sull'Italia a 1500m :

La moviola satellitare evidenzia la vasta saccatura presente tra il nord-est del Continente e l'area mediterranea; la formazione di un minimo depressionario tra basso Tirreno e Jonio reitererà la fase instabile, richiamando aria fredda almeno sino a martedì:

IL TEMPO: questa la sintesi previsionale odierna, con il tempo migliore al nord-ovest e sull'alto e medio Tirreno, l'instabilità sulle Venezie e l'Emilia-Romagna, dove potrebbero verificarsi rovesci anche di tipo nevoso e poi il maltempo con piogge e rovesci al sud:

DOMENICA i fenomeni si localizzeranno su medio Adriatico e meridione, la neve potrà raggiungere anche le coste sulle Marche, si presenterà attorno ai 300m sull'Abruzzo, a quote collinari sull'Appennino meridionale, picco del freddo al nord ma persistenza di tempo asciutto:

EVOLUZIONE: la carta barica di domenica 21 mostra ancora la depressione invernale sul meridione con l'aria fredda che l'alimenta ma già quella di martedì evidenzia l'allontanamento verso est di tutta la saccatura in quota all'origine del maltempo e del freddo, anche se saranno ancora possibili rovesci nevosi sino a quote collinari sia sul medio Adriatico che al sud:

ARRIVA l'anticiclone: da mercoledì progressiva affermazione dell'alta pressione con temperature in generale aumento e tempo più stabile. Anche se la mappa qui sotto farebbe intuire una situazione completamente tranquilla e soleggiata, il modello americano prevede disturbi tra venerdì 26 e sabato 27 per l'avvicinamento di un fronte atlantico che favorirebbe qualche pioggia sul Levante ligure e poi al nord, ma la previsione è ancora da definire meglio. Di sicuro sembra che sino a Pasqua non interverranno grossi cambiamenti nello stato del tempo.

