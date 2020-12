METEO: intensa PERTURBAZIONE in lento transito sulla Penisola, ne avremo per tutto il week-end!

SITUAZIONE: dalla vasta saccatura scesa sull'ovest del Continente ha preso forma un'intensa perturbazione che da oggi a domenica interesserà il nostro Paese, a partire dal settentrione e dall'alto Tirreno, per poi estendere gradualmente la sua influenza alle restanti regioni italiane tra sabato e domenica. Ne scaturiranno precipitazioni a tratti abbondanti, nevose sulle Alpi e limitatamente ad oggi anche su alcuni settori della Valpadana occidentale, pur misti a pioggia, qui la previsione per la mattinata odierna dalle 8 alle 13, secondo il modello europeo:

Da notare: rispetto alla previsione di neve in pianura su parte del nord-ovest, il fenomeno appare stamane un po' ridimensionato, anche se non si esclude che, con l'arrivo di rovesci più intensi, possa rovesciarsi ancora dell'aria fredda verso il suolo, che favorirà alcuni momenti nevosi, pur ostacolati dai venti di Scirocco che si stanno mangiando tutto il freddo presente.



Questa invece l'evoluzione prevista per il pomeriggio sempre dal modello europeo con i rovesci che investono anche Sardegna e Toscana, mentre la neve cade copiosa sulle Alpi anche a quote basse (400-800m), forse resisterà qualche fiocco sul Piemonte in pianura:

EVOLUZIONE: nel fine settimana maltempo al nord, al centro e sulla Campania con piogge e temporali, nevicate sulle Alpi a quote superiori ai 1000m, oltre i 1300-1400m sulle Prealpi centro orientali, rialzo termico causa insistenza dello Scirocco, probabilmente asciutto sull'estremo nord-ovest, qui la previsione per la prossima notte sino all'alba di sabato:

Questa invece la previsione per il pomeriggio-sera di sabato, quando la formazione di minimi al suolo temporanei, rallenterà ulteriormente il passaggio frontale arcuando la perturbazione con perno sulle regioni centrali, meno coinvolto il nord-ovest: guardate!

DOMENICA il maltempo raggiungerà anche il resto del meridione portando temporali anche intensi, specie lungo la fascia costiera, ancora piogge a tratti intense sul medio Adriatico, il Lazio e l'estremo nord-est, neve sulle Dolomiti oltre i 1200m.

PROSSIMA SETTIMANA: esaurita la furia di questa perturbazione, ce ne aspetteranno delle altre, sempre legate alla presenza di un profondo vortice depressionario in quota presente sulla Francia. Dunque tra lunedì e martedì altre precipitazioni in transito su tutta la Penisola. Altri impulsi instabili dovrebbero impegnare poi soprattutto il centro e il sud tra mercoledì e venerdì, mentre il nord, stante la rotazione delle correnti dai quadranti occidentali, dovrebbe risultare saltato. Seguite comunque tutti gli aggiornamenti.



OGGI: fenomeni a tratti intensi al nord, specie sul settore occidentali e sulle Alpi, dove risulteranno nevosi sino a quote molto basse, momenti nevosi anche su ovest Valpadana, segnatamente a ridosso della fascia montana e pedemontana del Piemonte. Rovesci sulla Toscana, dal pomeriggio anche in Sardegna, alternanza tra nubi e sole sul Lazio, tempo migliore sul medio Adriatico e in genere al sud, salvo rovesci residui al mattino sulla Puglia. Forti venti tra Ostro e Scirocco sui mari di Ponente, temperature in generale aumento.

