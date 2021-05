Meteo: instabilità su nord-est e zone interne del centro

SITUAZIONE: una perturbazione ha attraversato ieri l'Italia e si sta portando sull'est europeo ma seguita a produrre dell'instabilità atmosferica su parte del Triveneto. Al suo seguito sta affluendo aria più fresca che genererà focolai temporaleschi sulle zone interne del centro e del sud, come si vede nella mappa qui sotto:

EVOLUZIONE: giovedì tempo simile con rinnovo dell'instabilità sulle zone interne e sul Triveneto, mentre per venerdì ci attendiamo l'avvicinamento di un'altra perturbazione che determinerà rovesci e brevi temporali al nord, sulla Sardegna e sulle regioni centrali tirreniche nel pomeriggio-sera, come vediamo in questa mappa:

FINE SETTIMANA: nella notte su sabato i fenomeni insisteranno ancora sul nord-est, il centro e il sud, escluse le Isole Maggiori, come vediamo nella mappa qui sotto:

Tuttavia il fronte transiterà rapidamente e già nella mattinata di sabato interverranno ovunque ampie schiarite, seguite tuttavia da qualche locale rovescio pomeridiano sulle zone interne, segnatamente lungo i rilievi. Domenica tempo migliore e più assolato ovunque con temperature in rialzo.

PROSSIMA SETTIMANA: lunedì ancora un passaggio instabile al nord con rovesci sparsi, seguiti però da martedì da una progressiva affermazione di un promontorio anticiclonico, che potrebbe rafforzarsi sino al week-end portando la prima vera situazione estiva su tutto il Paese, ma sarà opportuno aggiornarsi per trovare conferma rispetto a questa linea di tendenza. Ecco comunque l'ipotesi della parentesi estiva rappresentata in questa carta prevista per venerdì 21 maggio:

