Meteo: inizio settimana all'insegna del FREDDO; qualche NEVICATA non mancherà

Questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare che mostra la situazione a scala europea:

La nostra Penisola è inserita in un flusso freddo proveniente da nord-est. Un corpo nuvoloso ha determinato nella notte deboli nevicate sulle Alpi occidentali ed ora sta interessando la Sardegna con rovesci e neve sopra i 700-900 metri. Altri addensamenti li ritroviamo sul medio-basso Adriatico e al meridione dove cade qualche fiocco di neve a quote molto basse. Sul resto d'Italia il tempo è asciutto, ma più freddo ed a tratti anche ventoso.

Cosa capiterà oggi in Italia? Di seguito, la sommatoria delle precipitazioni attese sul nostro Paese fino alle ore 7 di domani mattina:

In mattinata ancora qualche fiocco di neve localmente fin sulle coste tra Abruzzo, Molise e Puglia, ma in via di attenuazione. In serata arriveranno invece deboli nevicate tra il nord della Lombardia e il Piemonte occidentale sopra i 200 metri, ma con fiocchi anche sulle pianure più occidentali. Rovesci sparsi in Sardegna con neve oltre i 700-800 metri, per il resto tempo asciutto.

Dal punto di vista termico, queste sono le temperature attese in Italia alle ore 14 di oggi:

Clima piuttosto freddo da nord a sud con temperature quasi ovunque sotto i 10°. Sottozero i fondovalle dell'Appennino centro-meridionale con punte di -4°.

Infine, queste sono le precipitazioni attese per domani, martedi 7 febbraio, in Italia:

Spruzzate di neve tra le Alpi Marittime, il Piemonte occidentale e la bassa val d'Aosta con qualche fiocco anche sulle pianure circostanti, ma in attenuazione in giornata. Migliora in Sardegna con qualche fiocco di neve oltre i 600 metri, per il resto tempo asciutto, ma ulteriormente più freddo.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

