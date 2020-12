METEO: in USA Ã¨ giÃ  inverno pieno, noi siamo in ritardo, dovremo aspettare Santo Stefano

STATES: qui l'inverno non tradisce mai e si presenta sempre puntuale all'appuntamento, se non in anticipo sul calendario. New York è ancora interessata dai residui della tempesta di ieri che ha scaricato alcuni centimetri di neve fresca, ma gran parte degli Stati orientali risentono di neve e freddo. Per l'Italia invece si prospettano ancora 7 giorni di tempo decisamente mite per il periodo, anche se a tratti piovoso su alcune regioni.

SITUAZIONE: la pressione sul Mediterraneo centrale è in temporaneo aumento ma un flusso di correnti umide, anche se miti, di Scirocco, coinvolge le Isole Maggiori e le coste dell'alto Tirreno e della Liguria, generando nuvolosità e localmente qualche precipitazione.



EVOLUZIONE: i fenomeni andranno accentuandosi tra venerdì e sabato e raggiungeranno il loro acme nella giornata di domenica, quando il passaggio di un fronte a ridosso delle Alpi porterà qualche precipitazione a ridosso delle Alpi, nevosa mediamente oltre i 1200m. Qui la mappa dei fenomeni prevista per domenica mattina:

PROSSIMA SETTIMANA: lunedì fenomeni sul nord-est e sull'estremo sud ma attenuati e in fase di esaurimento. Martedì ritorno dell'alta pressione e del tempo buono ma con locali nebbie sulle pianure del nord, che si protrarranno sino alla Vigilia di Natale, determinando un po' di freddo umido, altrove sarà ancora la mitezza a prevalere.



NATALE: si conferma il peggioramento già evidenziato nei giorni scorsi, anche se non particolarmente intenso. Oltre alle precipitazioni, al ritorno della neve sotto i 1000m, c'è da notare la massa d'aria fredda che seguirà la perturbazione in transito che, almeno da Santo Stefano potrebbe regalarci un clima decisamente più consono alla stagione con gelate notturne almeno su mezza Italia, qui la situazione prevista a livello barico nella notte di Natale dal modello americano:

OGGI: da notare la nuvolaglia a ridosso delle Isole Maggiori, della Liguria e dell'alta Toscana con qualche piovasco o rovescio non escluso, specie sullo Spezzino. Nubi sparse anche al nord-ovest, tempo migliore sul resto del Paese. Temperature decisamente miti per la seconda decade di dicembre.

