Meteo: in serata peggiora al nord-ovest con PIOGGE, riparte la dinamicità

SITUAZIONE: l'alta pressione perde colpi e cosi anche la nebbia, soffocata al nord dall'arrivo di una nuvolaglia sfrangiata ma insistente, avanguardia di un fronte che, tra stasera e mercoledi pomeriggio, determinerà un moderato peggioramento su parte del nord e sulla Toscana, con associate deboli precipitazioni, che risulteranno nevose su ovest Alpi oltre i 900-1000m e a carattere di rovescio sulle coste liguri e soprattutto sulla Toscana.



SEQUENZA: ecco la sequenza dei fenomeni prevista dal modello europeo tra questa sera, stanotte e mercoledi mattina; si nota la progressione del fronte ma anche il suo indebolimento mentre trasla verso levante:

EVOLUZIONE: da giovedi temporaneo rinforzo dell'alta pressione ma persistenza di una certa nuvolaglia lungo le coste del Tirreno e sulla Sardegna orientale, causa rotazione delle correnti a Scirocco. Seguiterà a non fare freddo, specie al centro e al sud. Venerdi nubi sulle isole maggiori, la Liguria e marginalmente sulle coste tirreniche e sul resto del nord-ovest, con locali piovaschi.



FINE SETTIMANA: tendenza a graduale peggioramento al nord-ovest e sulle Isole Maggiori con piogge soprattutto in Sardegna nella giornata di sabato, in estensione a tutto il nord e alle regioni centrali tirreniche nel corso di domenica, limite della neve oltre i 1200m sul settore alpino, localmente a quote inferiori ad ovest. Possibile coinvolgimento anche del resto del centro e della Campania entro sera.



PROSSIMA SETTIMANA: lunedì condizioni di instabilità su molte regioni, specie al centro e al sud, da martedì 22 alla Vigilia di Natale tempo variabile ma in gran parte asciutto. Possibile peggioramento più marcato tra Natale e Santo Stefano, figlia di quella dinamicità di cui vi stiamo parlando da alcuni giorni e di una possibile piega più invernale del tempo proprio dalle feste in poi. Seguite tutti i nostri approfondimenti!



OGGI: nuvolaglia irregolare al nord-ovest e sulla Toscana con un po' di sole, bello altrove, salvo banchi di nebbia nelle valli al mattino. In giornata ulteriore aumento delle nubi al nord-ovest e sulla Toscana con locali precipitazioni, specie dalla serata e a partire da Liguria ed ovest Alpi. Anche sulla Sardegna transito di banchi nuvolosi ma tempo asciutto, parziale aumento delle nubi al nord-est, altrove sempre bello. Mite durante il giorno al centro e al sud.

