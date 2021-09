Meteo: in arrivo perturbazione temporalesca su molte regioni

SITUAZIONE: l'Italia è interessata da un flusso di correnti mediamente occidentali che determinano condizioni di moderata variabilità e anche qualche spunto temporalesco, principalmente tra il nord e il centro del Paese. Una nuvolaglia di matrice africana insiste invece sui cieli del sud, ove ristagna peraltro ancora aria molto calda.



OGGI: nuvolaglia irregolare su tutte le regioni con alcune schiarite, locali rovesci al mattino su Apuane e nord Lombardia, basso Tirreno, nel pomeriggio spunti temporaleschi a macchia di leopardo su rilievi del nord e del centro e localmente anche su Valpadana occidentale e sulla Puglia, qui con caduta di pioggia mista a sabbia. Temperature in lieve calo al nord e al centro, sempre elevate al sud.



Ecco la sequenza dei fenomeni prevista tra oggi pomeriggio e la prossima notte:

EVOLUZIONE: una perturbazione temporalesca raggiungerà il nord e parzialmente anche il centro tra questa notte e il pomeriggio di domenica, determinando precipitazioni localmente anche intense a ridosso dei rilievi e sulla fascia pedemontana del nord; rovesci e temporali sono attesi anche su Toscana, nord Sardegna, nord Umbria, parte delle Marche, generalmente asciutto sul resto del centro, bello e caldo al sud.

Ecco la sommatoria dei fenomeni prevista nella giornata di domenica sull'Italia:

LUNEDI: l'aria fresca sopraggiunta al nord e su parte del centro dilagherà anche sul resto del Paese, abbassando le temperature; nel contempo aria ancora instabile raggiungerà da sud ovest le regioni settentrionali e la Toscana rinnovando condizioni di marcata instabilità, come si nota dalla mappa che segue:

EVOLUZIONE SUCCESSIVA: da martedì 21 il vortice responsabile dell'instabilità si muoverà a ritroso verso i Pirenei liberando i cieli italiani, ma rimane aperta la possibilità di un coinvolgimento della Sardegna, dove aumenterebbe il rischio di temporali. Altrove invece il tempo migliorerebbe e sino a venerdì risulterebbe buono.

Le temperature, dopo un iniziale flessione, tornerebbero a salire, specie al sud.



DA MONITORARE: l'evoluzione per il week-end 25-26 settembre è ancora tutta da verificare. Sembra che aria più fredda possa raggiungere il Triveneto e il medio Adriatico, oltre non andrebbe per l'opposizione dell'alta pressione, ma vi consigliamo di seguire tutti gli aggiornamenti.

