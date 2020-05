METEO: il week-end partirà bene ma finirà TEMPORALESCO su molte zone

DA NOTARE: una massa d'aria molto fredda per la stagione, legata ad un ramo del vortice polare, raggiungerà il centro Europa nel corso delle prossime 48 ore, sino a coinvolgere l'area alpina più a nord ed interagendo con un vortice depressionario in risalita da sud ovest, che andrà a colpire le nostre regioni settentrionali e parte di quelle centrali.



Ecco la distribuzione termica a 1500m prevista nelle prime ore di lunedì 11 maggio secondo il modello americano, si nota il freddo abbracciare mezza Europa:

SITUAZIONE: l'anticiclone africano si sta indebolendo e sull'Italia si va instaurando un flusso più umido ed instabile da sud-ovest. In questo canale sono inseriti due corpi nuvolosi: il primo coinvolgerà le regioni occidentali tra questo pomeriggio e l'alba di domenica portando nubi su nord-ovest, Mar Tirreno, Sardegna, associate e locali rovesci o piovaschi, il secondo, ben più organizzato, giungerà nella serata di domenica portando un peggioramento diffuso su gran parte del nord e del centro, qui la sequenza precipitativa prevista per SABATO 9 e DOMENICA 10 (notte su lunedì):

FENOMENI INTENSI: sono attesi domenica sera su Piemonte, Liguria ed ovest Lombardia, in rapida estensione al resto del nord, fenomeni moderati anche su gran parte delle regioni centrali, eccezion fatta per basso Lazio ed Abruzzo.



LUNEDI: Il maltempo seguiterà ad insistere sul settentrione portando piogge e rovesci, ma l'instabilità sarà presente anche sulle regioni centrali, specie su Toscana, Umbria e Marche. Al sud le precipitazioni risulteranno solo sporadiche ed isolate, perlopiù limitate alla Campania, Molise, Gargano. Al nord le temperature caleranno di diversi gradi, calo meno sensibile al centro, solo lieve al sud.

EVOLUZIONE: da martedì il nord rimarrà esposto ad un flusso umido ed instabile da sud ovest foriero di spunti temporaleschi in prevalenza pomeridiani o serali, alternati a schiarite, al centro fenomeni solo locali in Appennino e all'interno, al sud invece prevalenza di sole e CALDO per una nuova risalita di una massa d'aria calda dal nord Africa (sino a +20°C a 1500m).



OGGI: al nord-ovest, sulla Sardegna e in genere sul Mar Tirreno e la Sicilia, nubi medio alte in aumento nel corso della giornata; verso sera qualche possibile piovasco in Sardegna e rovesci su Piemonte ed alta Lombardia, in esaurimento nella notte. Sulle rimanenti zone da soleggiato a velato con nubi in aumento sulle coste del Tirreno, specie laziali, dal pomeriggio. Temperature massime in lieve calo.



DOMANI: nuvolosità irregolare su tutte le regioni con alcune schiarite; ma nel corso della giornata, specie verso sera, tendenza a peggioramento su nord-ovest e Sardegna, associato a precipitazioni, che risulteranno intense su Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, poi anche ovest Lombardia, ancora asciutto altrove. Ulteriore calo termico al nord e al centro, valori quasi stazionari al sud. Venti in rinforzo di Libeccio.



------------------------------------------------------------------