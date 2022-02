METEO: il tepore sull'Italia ha le ore contate, arriva il FREDDO

Ecco l'ultima immagine da satellite che ritrae la situazione in movimento nelle ultime ore in Europa:

Rispetto a ieri, il cielo va "sporcandosi" sui settori di ponente e al nord. Si tratta di nubi alte e sottili che non producono fenomeni e si limitano a velare il cielo.

Il cambiamento del tempo verrà invece portato dal fronte perturbato ora presente sulle Isole Britanniche che gettandosi nel Mediterraneo, darà luogo ad una depressione con maltempo e freddo nel fine settimana, specie al centro e al sud.

Andiamo però con ordine. La prima mappa mostra il soleggiamento previsto sul nostro Paese tra le 8 e le 15 di oggi, giovedi 24 febbraio.

Ecco le velature sparse al nord, sulla Sardegna e al centro con il sole che potrebbe vedersi come dietro un vetro smerigliato, non si prevedono piogge. Al sud tempo soleggiato e limpido. Temperature nel complesso miti, venti deboli, tendenti a disporsi da sud sui bacini settentrionali.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese nella giornata di domani, venerdi 25 febbraio:

Ecco i primi rovesci tra la Liguria di Levante, il nord Appennino e il nord-est. Quota neve inizialmente sui 1000 metri, ma in calo tra la sera e la notte. Le altre regioni saranno ancora in attesa. L'irruzione fredda vera e propria è attesa tra sabato 26 e domenica 27 febbraio, ma ne parleremo in altra sede.

