Meteo: il tempo si movimenta, arrivano anche TEMPORALI

Anche questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare in movimento per vedere il tempo in Europa nelle ultime ore:

Le regioni settentrionali e parte di quelle centrali sono sotto la parte calda del sistema perturbato che agisce al momento sulla Francia. Non si segnalano piogge a parte rovesci sulla Val d'Aosta. Nelle prossime ore la coda della perturbazione interesserà le regioni settentrionali. Tra il pomeriggio e la sera non si esclude un passaggio temporalesco tra il Piemonte orientale, la Lombardia e soprattutto il nord-est.

Andiamo con ordine. Questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle 7 di domani mattina:

Mattinata con pioviggini in Liguria e rovesci tra Val d'Aosta e alto Piemonte. Tra il pomeriggio e la serata probabile transito di una veloce linea temporalesca tra l'est del Piemonte, la Lombardia, il Veneto e l'Emilia Romagna. Piovaschi sparsi tra Liguria e alta Toscana, per il resto tempo asciutto.

Dal punto di vista termico, queste sono le temperature attese in Italia alle ore 16 di oggi:

Valori molto miti ovunque. Punte di 25° sulla Sicilia orientale, 24° sulla bassa Lucania e 23° sulla Calabria Ionica.

Infine, questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di domani, sabato 1 aprile:

Ancora rovesci sui settori di confine della Val d'Aosta. Qualche piovasco nel pomeriggio-sera tra il nord-est e il centro-sud peninsulare, per il resto bel tempo. Attenzione ai venti forti da ovest con mari in cattive condizioni.

