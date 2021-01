Meteo: il sabato parte bene ma finirà male, domenica sotto la pioggia su molte regioni

COMMENTO: le certezze sono il maltempo tra sabato sera e domenica pomeriggio e l'afflusso di aria mite previsto nel corso della prossima settimana, ma anche il grande freddo che colpirà la Scandinavia da venerdì 5 febbraio. Potrà scendere verso il sud Europa questo gelo? Sicuramente verso l'Iberia lo farà in parte entro il 7 febbraio, per l'Italia bisogna capire se succederà nei giorni successivi e a questo dedicheremo parecchi approfondimenti.



SITUAZIONE: l'alba di oggi, che appare soleggiata e arrossata su molte regioni, non deve ingannare. (Rosso di mattina...la pioggia si avvicina) E' infatti in arrivo una nuova depressione che determinerà condizioni di maltempo su quasi tutto il Paese a partire dal nord e dalle regioni dell'alto e medio Tirreno; le precipitazioni si attiveranno soprattutto in serata e assumeranno carattere nevoso mediamente oltre i 1000-1300m sul settore alpino e sul nord Appennino, con limite in calo nelle vallate alpine superiori durante la notte e soprattutto nei momenti di maggiore intensità dei fenomeni.



Qui la sequenza della fenomenologia tra la serata di sabato e la notte su domenica e di seguito quella tra l'alba e la mattinata di domenica secondo il modello europeo:

EVOLUZIONE: nel corso di domenica il maltempo si localizzerà su nord-est, centro e meridione, abbandonando nord-ovest e Sardegna. Le temperature caleranno di qualche grado rispetto ai valori odierni, salvo al nord-ovest. Lunedì una nuova perturbazione, accompagnata da correnti da nord-ovest, interesserà prevalentemente Sardegna, medio e basso Tirreno con delle piogge passeggere, altrove solo condizioni di variabilità ma senza fenomeni rilevanti.



MIGLIORAMENTO: da martedì rimonta di un cuneo di alta pressione al centro e al sud con tempo buono e progressivamente più mite con punte anche superiori ai 19-20°C nelle zone interne. Al nord tempo discreto ma entro l'alba di giovedì spesso nuvoloso su Liguria e Lombardia occidentale con locali piovaschi o pioviggine, a segnalare l'avvicinamento di una figura depressionaria dall'Atlantico che però stenterà a raggiungere l'Italia.



ARIA FREDDA: la depressione in avvicinamento da giovedì 4 catturerà entro sabato 6 aria fredda di origine artica e la indirizzerà su Francia e Spagna, dove è atteso il ritorno a condizioni invernali con neve a quote basse, mentre l'Italia si troverà sotto un flusso di correnti umide ma miti da sud che potrebbero portare pioggia al nord e sul Tirreno, seguite però gli aggiornamenti, qui il quadro barico più probabile per la serata di sabato 6 febbraio:

Quanto sarà probabile la pioggia domenica 7 febbraio?

Ecco la mappa che tiene conto di tutti i possibili scenari e ci restituisce la reale probabilità di pioggia per l'intera giornata:

Come potete notare, sarà molto probabilmente una giornata con rischio di pioggia molto elevato al nord e sui versanti tirrenici del centro Italia, in particolare lungo le Alpi e fra Liguria di levante e alta Toscana. Rischio decisamente più basso su est Emilia, Romagna e sul medio versante Adriatico.

Al sud, se eccettuiamo la Campania, il rischio sarà pressochè nullo.

DA NOTARE oggi:

-il maltempo in arrivo dal tardo pomeriggio su nord e regioni centrali tirreniche con piogge anche rilevanti e rovesci sulle coste, in estensione entro la serata al resto del nord e a parte del versante adriatico. Neve oltre i 1000-1300m ma in calo anche sotto i 1000m nelle vallate alpine superiori.

