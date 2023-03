Meteo - il RESPIRO dell'OVEST: tanta variabilità, mitezza e qualche PIOGGIA

Le roccambolesche vicende del vortice polare si risolveranno sull'Italia quasi con un nulla di fatto. Per questa settimana non arriveranno le preziose piogge, se non in forma locale ed irregolare; le aree del settentrione che aspettano con ansia l'acqua dal cielo non verranno accontentate, a scapito di temperature molto miti che potrebbero agire nella seconda parte della settimana.

Iniziamo con l'immagine satellitare che mostra il tempo delle ultime ore in Europa:

Esaurita l'azione del vortice sulle regioni meridionali, si instaura sull'Italia un flusso di correnti occidentali che trasporta (e trasporterà) corpi nuvolosi poco attivi sulla nostra Penisola. Sarà questa la caratteristica del tempo di gran parte della settimana, ovvero con le piogge che interesseranno essenzialmente le aree sopravvento a tale flusso, lasciando a secco tutte le altre.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazoni attese in Italia fino alle 7 di domani mattina, martedi 7 marzo:

Rischio di piovaschi sul Friuli, Toscana, entroterra del Lazio, Campania, Calabria Tirrenica, nord Sicilia e Sardegna occidentale. Su tutte le altre regioni tempo asciutto; ventilazione da ovest in rinforzo specie sui mari di ponente ed i bacini prospicienti la Sardegna.

Queste sono le temperature attese in Italia alle ore 15 di oggi, lunedi 6 marzo:

Temperarture nel complesso miti da nord a sud con punte di 16° sulla Puglia. Un po' freddo nelle aree interne del centro e del merdione.

Infine, questa è la sommatoria delle piogge attese in Italia nell'arco della giornata di domani, martedi 7 marzo:

Non cambia molto la situazione. Piovaschi su Friuli, alta Toscana, Campania, Sardegna occidentale, nord Sicilia e Calabria, per il resto tempo asciutto e mite. Ventoso per venti da ovest.

