Meteo - il messaggio del Rodano: tra TEMPORALI, GRANDINE e NEVE

Ecco il nucleo freddo artico nel momento del suo ingresso sul Mar Ligure la prossima notte:

Valori attorno a -30° a 5000 metri che scorrendo sulla superficie marina più calda daranno luogo a fenomeni temporaleschi o rovesci anche accompagnati da grandine. La quota neve tenderà ad abbassarsi al nord e al centro fino a 500-600 metri anche se si tratterà soprattutto di rovesci. Le temperature subiranno ovviamente un forte calo, un vero e proprio colpo di coda invernale che domenica mattina potrebbe determinare anche qualche gelata tardiva in pianura.

Andiamo con ordine: questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata odierna, venerdi 1 aprile:

Tempo instabile su tutta l'Italia specie nel pomeriggio e in serata. Fenomeni più probabili al nord, sulla Sardegna e sul medio-basso Tirreno. Possibili temporali accompagnati da grandine. Quota neve in calo sulle Alpi in serata fino a 500-600 metri sulle Alpi occidentali, 800-1000 metri sulle Alpi orientali; 1000-1200 metri la quota neve in Appennino.

Questa invece è la sommatoria dei fenomeni attesi nella giornata di domani, sabato 2 aprile:

Rovesci e temporali praticamente ovunque, anche se vi saranno delle pause difficilmente valutabili. Rischio di grandinate. Quota neve in calo al centro fino a 500-600 metri, locamente a quote inferiori nei rovesci intensi. Più alta la quota neve al nord, tra i 700 e gli 800 metri. Venti forti ovunque, mari in cattive condizioni e temperature in sensibile calo.

