Meteo: il MALTEMPO è tra noi: PIOGGIA, VENTO ed anche la NEVE (in montagna)

Oggi vi mostriamo la riflettività del radar per vedere dove sta piovendo in questo momento sul nostro Paese:

Le piogge stanno interessando soprattutto il nord-est, mentre temporali piuttosto forti sono presenti nella zona di Roma. Il sistema frontale evolverà abbastanza velocemente verso levante e le prime schiarite si faranno vedere al nord-ovest e sulla Sardegna già in tarda mattinata.

Andiamo però con ordine. Questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 13 di oggi:

Maltempo su gran parte d'Italia, in modo particolare al nord-est, al centro e sulla Campania dove si avranno i fenomeni più forti. La neve si farà vedere sull'Appennino settentrionale sopra i 900 metri, così come sulle Alpi. Qualche schiarita sarà già presente al nord-ovest e sulla Sardegna.

Queste invece sono le precipitazioni attese in Italia tra le 13 e le 18 sempre di oggi:

Migliora definitivamente il tempo al nord-ovest, ancora piogge al nord-est. Migliora anche in Toscana, mentre rovesci saranno presenti sul medio e basso Tirreno. Qualche piovasco anche sulla Sardegna.

Infine, questa la sommatoria delle piogge attese tra le 18 e le 00 su mercoledi 23:

Il tempo inizierà a migliorare anche al nord-est con gli ultimi rovesci tra la Romagna e le Marche, ma in attenuazione. Rovesci ancora sul medio-basso Tirreno e piovaschi sulla Sardegna, altrove tempo asciutto.

Attenzione ai forti venti ed ai mari in cattive condizioni, specie al centro e al sud. Temperature in forte calo specie al centro e al nord.

Diamo un cenno anche al tempo di domani, mercoledi 23 novembre: ultimi rovesci al sud e sul medio-basso Adriatico in via di attenuazione, per il resto situazione in miglioramento. Temperature in aumento.

