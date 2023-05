Meteo: il MALTEMPO si placa, ma non per molto...

Questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare in tempo reale nel campo del visibile:

Nubi sono ancora presenti lungo il versante adriatico e al meridione, ma non vengono segnalate piogge. Un po' di nubi anche sui settori settentrionali del nord, ma anche qui senza fenomeni, per il resto il tempo è buono. Nelle prossime ore le correnti fresche da nord-est verranno sostituite da aria più mite da ovest che potrebbe determinare dei temporali al nord e nelle aree interne del centro nel fine settimana.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese fino alle ore 7 di domani mattina:

Nel pomeriggio odierno si attiveranno piovaschi residui al sud, in attenuazione in serata, sotto forti raffiche di vento settentrionale. Su tutte le altre regioni tempo buono o discreto con attenuazione del vento e temperature in salita.

Questi sono i valori termici attesi in Italia alle ore 16 di oggi pomeriggio - si consiglia di ingrandire l'immagine per avere un migliore riscontro visivo:

Punte di 25° in Sardegna e sull'alto Tirreno, 24° in Sicilia, 22-23° in Valpadana.

Infine, questo è il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di venerdi 5 maggio ( rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole)

Sarà la giornata migliore della settimana con sole pieno su quasi tutta l'Italia e temperature in aumento. Nubi cumuliformi sui rilievi nel pomeriggio, ma con basso rischio di pioggia.

