METEO: il MALTEMPO non ci molla più, altre due perturbazioni in arrivo, poi il FREDDO

COMMENTO: sarà una settimana decisamente dinamica quella che ci apprestiamo a vivere sotto il profilo atmosferico: tanta pioggia sino a giovedì, sia pure intervallata da qualche finestra di tempo migliore, altra neve sulle Alpi, poi la svolta annunciata da giorni: l'inserimento di aria molto fredda da nord-est da venerdì a lunedì con la neve che potrà cadere sin sulle coste del medio e basso Adriatico e qualche fiocco da stau anche a ridosso della fascia pedemontana del nord. Resta poi da capire quanto vorrà insistere questo freddo (non sembra molto) e quanto invece saranno le depressioni in arrivo dall'Atlantico ad incidere sul tempo di casa nostra, anche se c'è sempre il terzo incomodo di una rimonta anticiclonica. Vedete quanta carne al fuoco? Abbiamo molto da raccontarvi, qui sulle pagine di MeteoLive.it!



SITUAZIONE: una perturbazione sta lasciando il nostro Paese, pur determinando ancora qualche precipitazione sul nord-est e lungo il Tirreno nella prima parte della giornata. Dietro ad essa c'è una breve fase caratterizzata da schiarite, ma subito seguite entro sera da un nuovo aumento della nuvolosità da ovest su tutte le regioni tirreniche e la Liguria con arrivo di nuove piogge, come si nota in questa mappa, che coinvolgeranno marginalmente anche Liguria, basso Piemonte ed Emilia-Romagna, ancora parzialmente schermato dall'Appennino il medio Adriatico:

Transitato questo fronte entro le prime ore di martedì 9, ecco farsi largo un'altra sfuggente finestra di bel tempo, seguita entro la serata dall'arrivo di un'altra forte perturbazione che colpirà nord e regioni centrali tirreniche nella giornata di mercoledì 10, con ritorno della neve sulle Alpi oltre i 1200m, ma localmente anche a quote inferiori, ecco la mappa dei fenomeni attesi nella notte su mercoledì 10:

EVOLUZIONE: mercoledì sera il tempo migliorerà ovunque, anche se tra giovedì e venerdì un altro impulso instabile colpirà le Isole Maggiori portando qualche rovescio. La cosa più rilevante sarà però l'azione dell'aria fredda parcheggiata sull'est europeo che si metterà in moto verso il nostro Paese già dalle prime ore di venerdì portando un consistente calo termico al nord e forse anche qualche fiocco di neve per effetto stau sul Piemonte occidentale e l'Emilia-Romagna.



ONDATA DI FREDDO: l'azione del freddo si farà sentire maggiormente nel fine settimana, quando i valori a 1500m piomberanno anche sotto i -10°C, specie al nord e lungo l'Adriatico, che si tradurranno al suolo in valori attorno allo zero anche durante le ore centrali del giorno, ecco una mappa prevista dal modello americano per l'alba di domenica 14 febbraio a 1500m e potrebbero esserci conseguenze nevose sin sulle coste sul medio e basso Adriatico, sia pure di debole intensità:

L'attendibilità di questa mappa è alta secondo il modello americano che segnala come elevata la probabilità di temperature inferiori a -5°C, come vedete nella mappa che segue che lo esprime in percentuale con una mappa di colori (colorazione rosso-marroncino indica alta probabilità), meno probabile solo sulle Isole Maggiori:

EVOLUZIONE SUCCESSIVA: resta da capire se questa irruzione si esaurirà poi rapidamente da lunedì con l'inserimento di un anticiclone dal nord Africa oppure proseguirà attenuata anche nei giorni successivi, interagendo con aria umida e più mite in arrivo da ovest, che sarebbe tra l'altro foriera di nevicate anche a quote pianeggianti o molto basse su molte regioni. Seguite gli aggiornamenti!

