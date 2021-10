METEO: il giorno del CICLONE MEDITERRANEO

In bella mostra questa mattina il ciclone mediterraneo che ha quasi raggiunto la fase di massima maturità:

Le precipitazioni annese sono intense ed interessano soprattutto la Sicilia centro-meridionale:

Qualche rovescio è presente anche sulla Sardegna orientale; sul resto d'Italia invece persiste il gran secco.

La situazione al meridione dovrebbe migliorare nella giornata di domani, sabato 30 ottobre e nello stesso tempo peggiorare al nord-ovest per l'arrivo di alcune perturbazioni atlantiche.

Ecco le precipitazioni previste fino alle ore 20 della giornata odierna:

MASSIMA ATTENZIONE per la Sicilia orientale e la Calabria Ionica . Qui si avranno piogge molto intense e forti raffiche di vento, con il mare in cattive condizioni. Qualche rovescio bagnerà anche la Sardegna, mentre sul resto d'Italia non avremo cambiamenti.

Una variante a questo tema che sta andando avanti da quasi 20 giorni, arriverà nella giornata di sabato 30 ottobre:

Al sud la situazione migliorerà; avremo solo rovesci residui, ma non di rilevante entità con ventilazione in calo.

Sul resto d'Italia ancora tempo soleggiato, ma tra il pomeriggio e la serata il tempo tenderà a peggiorare al nord-ovest con qualche pioggia, prologo di una probabile domenica piovosa al nord e al centro. Ne riparleremo.