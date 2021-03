Meteo: il freddo si congeda gradualmente anche dal sud e dal medio Adriatico, quali prospettive?

SITUAZIONE: l'irruzione fredda che da giorni insiste soprattutto su medio Adriatico e meridione tende gradualmente a perdere importanza, anche se sino a giovedì risulterà ancora determinante per il tempo di queste zone, generando un po' di instabilità con rovesci, anche nevosi oltre gli 800-1000m, come vediamo nella mappa qui sotto prevista per oggi e relativa alla sommatoria dei fenomeni previsti:

EVOLUZIONE: tra giovedì e venerdì la coda di una debole perturbazione attraverserà il nord e il centro Italia determinando annuvolamenti irregolari e anche qualche locale rovescio sulle zone interne ed appenniniche, specie nel pomeriggio di venerdì e lungo la dorsale appenninica del centro, come si vede da questa mappa riassuntiva dei fenomeni previsti per venerdì:

FINE SETTIMANA: sabato un altro fronte busserà alle porte del nord inserito in un letto di correnti occidentali, avremo così nuvolosità estesa e qualche locale piovasco o rovescio, specie a ridosso dei rilievi, che potrebbe coinvolgere anche l'alta Toscana, qui la sommatoria dei modesti fenomeni previsti:

DOMENICA: aria fresca affluirà al seguito del modesto passaggio frontale con qualche debole rovescio qua e là, dapprima al nord, poi soprattutto lungo la dorsale appenninica del centro e del sud nelle ore pomeridiane.



ANTICICLONE: tra lunedì 29 marzo e mercoledì 31 marzo bel tempo ovunque e clima primaverile con massime anche localmente superiori ai 20°C.



PEGGIORAMENTO: con i primi giorni di aprile dal nord Europa si farà avanti un'altra importante figura depressionaria che prenderà possesso del centro del Continente e poi probabilmente durante il week-end di Pasqua busserà anche alle porte della nostra Penisola portando maltempo con pioggia, temporali e neve sulle Alpi sin verso i 1000m, guardate la prospettiva offerta dalla media dell'emissione del modello americano (scenario ricorrente + media degli scenari):

Seguite comunque tutti i nostri approfondimenti su MeteoLive riguardo al tempo di Pasqua e Pasquetta.



-ancora tempo spiccatamente variabile al sud e sull'Abruzzo con qualche rovescio sparso possibile nel corso della giornata, specie su Puglia, Lucania e Calabria, nevoso oltre i 900-1000m. Freddo moderato.

-tempo migliore sul resto del Paese, punte di 17-18°C sul settore occidentale della Valpadana.

