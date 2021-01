METEO: il FREDDO si congeda, arrivano le perturbazioni atlantiche con NEVE sulle Alpi

SITUAZIONE: l'ondata di freddo che ha colpito l'est europeo e marginalmente l'Italia tende ulteriormente ad attenuarsi, pur lasciando in eredità ancora temperature piuttosto basse, specie in seguito al rasserenamento notturno. Le ultime spruzzate di neve e gli ultimi rovesci sono attesi in queste ore al sud e sul medio Adriatico con limite dei fiocchi sino in collina, ma con tendenza a graduale miglioramento entro fine giornata. Sul resto del Paese prevarrà il bel tempo.



EVOLUZIONE: si instaurerà in quota un flusso di correnti mediamente occidentali ma con richiamo di aria umida da sud ovest nei bassi strati che recherà annuvolamenti e piovaschi su Liguria, Appennino ligure ed Emiliano, regioni tirreniche, soprattutto alta Toscana. Qui una mappa dei fenomeni previsti per la mattinata di martedi 19 gennaio:

La nuvolaglia in arrivo a più livelli (cirraglia, strati bassi) limiterà l'escursione termica tra notte e giorno favorendo soprattutto un rialzo delle temperature minime. Mercoledì il richiamo di aria umida diverrà più marcato favorendo un'estensione dei fenomeni sul Tirreno e al nord, dove la presenza residua di qualche sacca di aria fredda potrebbe favorire deboli nevicate miste a pioggia anche in pianura sull'ovest della Lombardia e sul Canton Ticino, con neve più asciutta oltre i 500-600m, qui una mappa prevista per le ore serali di mercoledì, fiocchi anche su Cuneese e Alpi liguri:

EVOLUZIONE: giovedì transito di una prima debole perturbazione con piogge al nord-ovest e sul versante centrale tirrenico, in trasferimento verso il nord-est e il resto del centro con limite della neve a quote molto basse sul Piemonte nelle prime ore del mattino, in genere oltre i 600-900m sul resto del nord, salvo locali eccezionali nelle Alpi (sacche fredde sin nei fondovalle), qui una mappa delle precipitazioni previste per la prima mattinata:

EVOLUZIONE SUCCESSIVA: venerdì altra perturbazione in transito con fenomeni che andranno a coinvolgere gran parte d'Italia a partire dal nord-ovest e dal Tirreno con neve sulle Alpi oltre i 1000-1200m circa; nevicate generose su settori alpini di confine valdostani, Savoia, centro-est Alpi. Qui una mappa barica per la notte tra giovedi e venerdì:

FINE SETTIMANA: correnti in rotazione a WNW e spiccata variabilità con fenomeni più probabili (a tratti) su nord-est, Emilia-Romagna, Liguria di Levante, zone alpine in genere, centro e sud, neve copiosa sull'Alta Savoia e zone alpine confinali valdostane oltre i 1000m.



PROSSIMA SETTIMANA: la presenza di una gobba anticiclonica molto tosta a ridosso dell'Iberia ed estesa sino al sud della Francia potrebbe finire per ridurre l'impatto dei fronti sul nostro Paese, favorendo correnti nord-occidentali nel complesso miti, in un regime di variabilità, solo a tratti la rotazione delle correnti a nord potrebbe veicolare aria più fredda lungo le regioni adriatiche e al sud, in linea con gli inverni del passato, ma comunque lontani da quanto è accaduto nella prima parte della stagione attuale. Resta ancora da capire se questa è la piega che il tempo vorrà prendere anche per molti giorni di febbraio oppure no, ma in questo momento è meglio non avventurarsi in "voli pindarici".

DA NOTARE oggi:

-gli ultimi rovesci tra Sicilia e Calabria, le ultime spruzzate di neve sull'Appennino meridionale e l'Abruzzo sino a quote collinari, le gelate e brinate mattutine al nord e nelle zone interne del centro, che potrebbero essere le ultime del periodo, salvo forse una replica martedì mattina ma più attenuata.

