METEO: il freddo ci abbandona gradualmente, in vista un SUPER ANTICICLONE

IN MONTAGNA anche senza sciare: la gente è stufa delle limitazioni alla propria vita privata e in molti stanno approfittando di questo magnifico inverno bianco su Alpi ed Appennini per godersi almeno la neve, lo slittino, le passeggiate sulle ciaspole, una protesta silenziosa di fronte a provvedimenti già scritti da tempo; la stagione sciistica amatoriale non sarebbe partita nè domani nè mai, lo si sapeva, proprio nell'anno in cui la neve e ora le belle giornate avrebbero sempre fatto registrare il tutto esaurito. Le conseguenze sul covid degli sciatori ammassati nelle baite? Era tutto regolamentato. Le varianti saranno decine e decine, proprio come l'influenza, sarà impossibile combatterle tutte; certo il vaccino aiuterà, certo l'assembramento è da incoscienti, ma dobbiamo imparare a convivere con il virus, altrimenti interverranno altri generi di assembramento, molto più pericolosi.



SITUAZIONE: il grande freddo, che ha portato una minima storica a Predoi in alta Valle Aurina (BZ) di ben 26.3°C che non si raggiungeva dal 1979, si allontana lentamente dal nostro Paese, coinvolgendo ancora le nostri regioni meridionali con addensamenti irregolari, venti tesi da nord-est e qualche nevicata sino a 200m circa sui rilievi. Qui sotto la massa d'aria fredda ancora presente sull'Italia stamane a 1500m alle 13 di oggi:

Da notare però l'aria mite che preme da ovest e che da martedì 16 veicolerà anche aria più umida da ovest lungo il Tirreno e la Liguria di Levante; da qui la formazione di banchi nuvolosi e la possibilità di piovaschi nelle aree evidenziate nella mappa:

Le temperature, peraltro già in aumento rispetto a domenica, tenderanno ad aumentare ancora di più nei giorni successivi, anche se tra giovedì sera 18 e venerdì 19 una debole perturbazione colpirà Liguria e Lombardia e marginalmente poi il nord-est, il medio Adriatico e sabato 20 il sud ma con fenomeni poco rilevanti. Qui le piogge attese tra Liguria e Lombardia nella serata di giovedi 18:

Ed ecco l'anticiclone prendere possesso in modo quasi spettacolare del nostro Paese tra domenica 21 e sabato 27 febbraio, una settimana praticamente primaverile con punte medie di 14-15°C, e punte isolate di 17°C in Sardegna, nelle ore pomeridiane sulle zone pianeggianti, ma mitezza si riscontrerà anche in quota e sulle coste, qui una mappa prevista per martedi 23:

Ed ecco le conseguenze nel campo termico attese sempre per martedì 23 febbraio al suolo:

COLPO di CODA: non è escluso che da domenica 28 l'anticiclone non punti verso nord e favorisca una nuova moderata irruzione di aria fredda verso l'Italia nei primi giorni di marzo. Seguite gli aggiornamenti per scoprirlo!

Da notare oggi:

- gli ultimi possibili rovesci nevosi su Molise, Puglia, Calabria interna e nord Sicilia sino a 200-300m

-il moderato rialzo termico pomeridiano previsto al nord e al centro, più lieve al sud.

-velature in transito al nord

