Meteo: il CICLONE si attenua, ma non il MALTEMPO

Questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare a scala europea per vedere la situazione anche da noi:

Il piccolo ciclone tirrenico sta emettendo gli ultimi vagiti tra la Corsica e la Sardegna. Nelle prossime ore si attenuerà completamente, evolvendo in una blanda depressione che punterà le regioni meridionali. Ne saremo completamente fuori da questa situazione non prima del pomeriggio di domenica, per ciò che concerne il nostro meridione, mentre al nord e su parte del centro la situazione è già in parte migliorata.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle 7 di sabato 4 marzo:

Al nord e sulla Toscana avremo locali annuvolamenti, ma con tendenza a deciso miglioramento. Rovesci sparsi saranno ancora presenti nei pressi della Sardegna, tra Marche e Abruzzo, ma soprattutto al sud, specie tra Sicilia, Calabria, Lucania e Puglia dove avremo le piogge più intense.

Dal punto di vista termico, queste sono le temperature previste per il pomeriggio odierno, attorno alle ore 15:

Ancora un po' freddo nelle zone interne dell'Italia centrale, con valori sotto i 10°; per il resto temperature miti con punte di 15° al sud.

Per domani, sabato 4 marzo, ancora maltempo al sud, ma lo vedremo in separata sede. Continuate a seguirci!

