Meteo: il caldo non molla e rilancia, conferme sulla prossima settimana!

Arrivano sempre più conferme dai principali modelli matematici riguardo l'intensificazione dell'ondata di caldo già in atto da alcuni giorni. Confermiamo ancora una volta che l'ondata di caldo sub-tropicale entrerà nel vivo tra 20 e 23 luglio, quando la colonnina di mercurio potrebbe realmente superare i 40°C in tante località dapprima al nord e successivamente anche al sud.

Non che ora non faccia caldo, anzi! La giornata odierna sarà molto calda su tutta Italia, con picchi di 36-37°C nei settori interni specie su Puglia, Basilicata, Campania, Lazio, Toscana e fino a 35°C in Val Padana.

Queste condizioni saranno presenti fino a martedì, poi il caldo aumenterà ulteriormente nel prosieguo di settimana a causa dello spostamento del cuore dell'anticiclone verso lo Stivale. Le temperature potrebbero superare i 40°C in Val Padana e nei settori interni del centro e del sud per più giorni consecutivi, agendo pesantemente sulla crisi idrica e sullo stato dei ghiacciai. Lo zero termico, infatti, salirà ancor di più, ben oltre i 4500 metri di quota!

Nell'ultima settimana di luglio potremmo osservare un arretramento dell'anticiclone africano a favore di correnti più instabili atlantiche, specie al nord. Tuttavia siamo ancora troppo in là per poter accennare ad una previsione concretamente fattibile.