Meteo: il CALDO INTENSO sta per aggredire l'Italia!

Questa mattina vi mostriamo l'immagine da satellite in movimento per vedere il tempo in Europa nelle ultime ore:

Una saccatura scende verso la Penisola Iberica, mentre da noi prende sempre più piede un promontorio africano che condizionerà il tempo sull'Italia almeno fino a giovedi 22 giugno. Le nubi che vedete in prossimità della Sardegna sono di tipo medio-alto e tenderanno a dissolversi nel loro incedere verso levante.

La prima mappa mostra il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di lunedi 19 giugno (rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole):

Soleggiato e temperature in aumento su tutta l'Italia. Qualche rovescio possibile nel pomeriggio sui settori alpini e le alte pianure del nord-ovest. Nubi medio-alte anche sulla Sardegna, senza conseguenze.

Questo invece è il soleggiamento previsto per domani, tra sempre tra le 9 e le 16:

A parte un po' di nubi medio-alte tra la Corsica e il nord-ovest, sul resto d'Italia tempo stabile, soleggiato e temperature in ulteriore aumento.

Andiamo ora a vedere le temperature previste in Italia per la giornata odierna, lunedi 19 giugno, attorno alle ore 16:

Segnaliamo punte di 36° sulla Sardegna settentrionale. Sul resto d'Italia valori superiori a 30° su molte aree. Più sopportabile il caldo lungo le coste per merito delle brezze di mare.

