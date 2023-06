Meteo: il CALDO AFRICANO proverà a salire, ma i TEMPORALI si opporranno

Questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare in movimento per vedere la situazione meteorologica a scala europea:

La presenza di una depressione sulla Penisola Iberica alzerà nei prossimi 3 giorni un blando promontorio più caldo proveniente dal nord Africa. Si tratterà di un'invasione calda davvero misera e costellata da molta instabilità specie nelle aree interne e al nord. Un certo aumento delle temperature comunque ci sarà, fino a raggiungere la soglia dei 30°, specie domenica.

La prima mappa mostra la situazione fotografata in Italia tra le 14 e le 18 di oggi, venerdi 9 giugno:

In verde le aree maggiormente soggette a temporali o rovesci. Notiamo fenomeni ancora nelle aree interne del centro, sulla Sardegna e al nord. Al sud, sulla Sicilia e lungo le coste in genere il tempo sarà abbastanza buono e con temperature in aumento.

Questa invece è la situazione fotografata nella giornata di sabato 10 giugno, sempre tra le 14 e le 18:

Ancora temporali pomeridiani nelle aree interne e montuose, ma con basso rischio di sconfinamenti sulle pianure. Lungo le coste ed in Pianura Padana situazione migliore.

Passiamo ora al quadro delle temperature al suolo attese in Italia alle ore 16 di oggi pomeriggio:

Punte di 30° sulla Sicilia orientale, 29° nel Foggiano, 28° sull'Emilia Romagna e la bassa Lucania. Valori comunque attorno alla media del periodo.

