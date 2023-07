Meteo: il caldo africano avanza verso l'Italia

I temporali che ieri e nei giorni scorsi hanno imperversato sul nord Italia sembrano già un ricordo. Certo, dopo fenomeni così intensi, nubifragi e grandinate estremamente dannose l'arrivo dell'anticiclone africano diventa quasi una necessità. Il tempo stamattina è stabile ovunque, eccetto qualche nube alta avara di precipitazioni.

Sull'angolo sud-occidentale del satellite si scorge proprio lui, l'anticiclone nord-africano, che avanza a grandi falcate verso l'Italia dove pare abbia tutte le carte in regola per diventa protagonista per molti giorni consecutivi.

Il week-end, dunque, sarà molto stabile su tutta Italia. L'alta pressione avvolgerà l'intero stivale non lasciando spazio a piogge o temporali, eccetto rari fenomeni in montagna. Il caldo, invece, aumenterà sempre più tanto che già domenica potremo ritrovarci nel bel mezzo di una forte ondata di caldo.

Le isoterme previste domenica a 1500 metri, in libera atmosfera, sono già parecchio alte soprattutto sulle isole maggiori (fino a 24°C). Temperature del genere solitamente le registriamo in Italia durante forti ondate di caldo, ma ci teniamo a sottolineare che saremo solo nelle prime fasi di questa avvezione africana che si preannuncia eccezionale.

Eccole qui le temperature massime previste domenica. Già possiamo scorgere valori superiori ai 36-37°C in Sardegna e fino a 35°C in Val Padana e sul lato tirrenico. Andrà un po' meglio sul medio-basso Adriatico grazie a residue raffiche di maestrale.