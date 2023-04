METEO: il "BLOB" caldo per fine mese stasera dalle mappe Ã¨ piÃ¹ minaccioso ma...

Ecco la bolla calda africana nella posizione in cui si troverà sabato 29 aprile, un passo avanti verso l'estate con qualche punta sino a 27-28°C, specie sulle zone interne sarde e nelle aree a clima continentale dell'entroterra, sulla Spagna arriveranno quasi certamente i primi 30°C della stagione, ma l'impressione, nonostante le emissioni di stasera strizzino un po' più convintamente l'occhio al "blob" caldo africano, è che le correnti instabili possano ancora opporsi al suo dominio.

Dopo i passaggi temporaleschi tra domenica 23 e lunedì 24 tra nord e centro e il modesto passaggio di martedì 25 , l'anticiclone prenderà vigore, ma secondo il modello canadese verrà stoppato entro domenica 30 dal passaggio di un incisivo cavo d'onda depressionario, che riporterebbe i temporali e la frescura su mezza Italia, come indica il modello canadese:

Il disturbo, che gran parte dei modelli vedono, più o meno efficace, comunque avrà il merito di tenere a bada l'anticiclone, che proverà poi a rialzare la testa durante i primi giorni di maggio, come si vede qui, riportando sole e un po' di caldo moderato:

Non ci sarà (perchè almeno al momento non si vede) alcuna discesa delle saccature sulle Canarie a portarci temperature ROVENTI, bensì (almeno secondo la media degli scenari del modello americano) entro il 5-6 maggio, uno sfondamento delle correnti da ovest nell'area mediterranea con tanto di passaggio di impulsi instabili e ritorno della frescura, come si vede qui sotto:

RIASSUMENDO: confermiamo l'idea di stamane di un anticiclone stile "Gruviera" ma stasera lo vediamo un po' più "Asiago DOP", cioè un pelo più denso, ma comunque ancora non convinto di invaderci. Seguite gli aggiornamenti:-)