METEO: il 2022 volge al termine, ecco cosa succederà a CAPODANNO

Mancano poche ore al termine del 2022, un anno che certamente sarà ricordato non solo per le alte temperature ma anche per la grande scarsità di piogge soprattutto al nord Italia.

Ma come sarà l'ultimo giorno dell'anno? Beh, esattamente come tanti altri vissuti in questo anomalo 2022, ovvero in compagnia dell'alta pressione sub-tropicale.

L'immagine satellitare che vi proponiamo in alto mostra chiaramente la presenza del campo di alta pressione nel Mediterraneo, in grado di portare cieli sereni al sud e tante nubi basse o nebbie sulle pianure e le coste del nord.

La giornata proseguirà senza grandi cambiamenti, pertanto avremo tempo grigio e uggioso su tante località della Val Padana, in Liguria, Toscana e anche sulle coste e valli marchigiane. Man mano che ci spostiamo verso sud o in montagna prevarrà il Sole.

Qualche rara pioviggine potrà bagnare la Liguria centrale, ma per il resto non sono previste precipitazioni.

E a Capodanno? L'anticiclone africano si rinforzerà ulteriormente e regalerà stabilità su tutta Italia, con le dovute differenze sul tempo presente. Ovviamente nebbie e nubi basse saranno ben presenti al nord, mar Ligure e alto Tirreno, mentre splenderà il Sole su gran parte del centro e del sud. Le temperature saliranno ulteriormente fino a sfiorare i 19-20°C sul Meridione. Clima gradevole atteso anche in montagna, dove lo zero termico si spingerà oltre i 3500 metri di quota in via del tutto anomala, clamorosamente anomala.