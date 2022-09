Meteo: i TEMPORALI si prenderanno una pausa, ma torneranno presto!

Questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare del tempo presente in Europa:

Fatta eccezione per l'arco alpino,il cielo è sereno su quasi tutta l'Italia stante la prevista rimonta dell'alta pressione. Il sistema frontale che ci ha interessato nelle ultime 36-48 ore lo ritroviamo sulla Grecia, fuori dalla nostra sfera di influenza.

Da ovest avanzano però altre perturbazioni, ma almeno fino a mercoledi 7 settembre non interesseranno l'Italia.

La prima mappa mostra il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di lunedi 5 settembre ( rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole)

A parte qualche temporale nel pomeriggio sulle Alpi ed un po' di nubi medio-alte sulla Sardegna, il soleggiamento sarà ottimo su tutta la Penisola.

Questo è il quadro termico al suolo previsto alle ore 16 di oggi, lunedi 5 settembre:

Molto caldo sulla Sardegna e sulla Sicilia con punte di 36 e 34° rispettivamente. Per il resto segnaliamo 32° in Toscana, 31° sul Tirreno e il Golfo di Taranto e 30° in Valpadana oltre che sulla Calabria Ionica. Insomma, una giornata pienamente estiva.

Infine, questo è il soleggiamento atteso per domani, martedi 6 settembre, sempre tra le 9 e le 16:

Un po' di nuvolosità al nord-ovest e sulle Alpi, per il resto soleggiamento ottimo. Temperature in ulteriore aumento sulla Penisola, specie al centro e al sud.

