Meteo: i TEMPORALI proveranno ad imporsi su parte del nord, GRANDE CANICOLA al centro e al sud

Questa mattina emerge qualche novità dal satellite, che puntualmente vi facciamo vedere nel suo movimento a scala europea:

Le nubi che vedete sul nord-ovest sono in gran parte di tipo medio-alto e non producono piogge, se non sottoforma di qualche piovasco locale. Sono invece gravide di piogge sui settori alpini, prealpini e dell'alta pianura, dove sono in atto anche temporali. L'alta pressione africana sposta il suo fulcro d'azione al centro-sud e sulle Isole, dove avremo ancora grande caldo e totale assenza di fenomeni.

Nei prossimi giorni le correnti atlantiche tenteranno di conquistare almeno il centro-nord della nostra Penisola, ma ci riusciranno solo in parte. L'anticiclone resterà invece ben saldo al sud e sulle Isole, dove seguiterà a fare un gran caldo.

La seconda mappa mostra il soleggiamento atteso oggi in Italia tra le 9 e le 16:

Molte nubi al nord, ma come accennato saranno in prevalenza medio-alte ed associate a qualche locale piovasco. Diversa la situazione su Alpi, Prealpi ed alte pianure dove avremo temporali anche intensi. Qualche velatura si farà vedere sulla Sardegna e la Toscana, per il resto grande caldo con valori anche prossimi a 40° al meridione.

Questo invece è il soleggiamento atteso per domani, giovedi 23 giugno, sempre tra le 9 e le 16:

Ancora rischio temporali su Alpi, Prealpi ed alte pianure. Nubi medio-alte con sgocciolii misti a sabbia saranno possibili tra la Liguria, la Sardegna e il centro Italia con il sole che potrebbe essere visibile come dietro un vetro smerigliato. Gran caldo invece al sud e sulla Sicilia con i 40° a portata di mano su diverse regioni.

