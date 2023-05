METEO: guardate che ANOMALIA notevole! Cosa si prospetta per il Ponte del 2 giugno?

Una cosa del genere non si vede tanto spesso. Abbiamo avuto addosso questo anticiclone per oltre un anno e mezzo, ora sembrerebbe aver cambiato obiettivo: ha scelto il Regno Unito e in genere il nord-ovest del Continente. Quando capita un'anomalia del genere, con la pressione disposta in questo modo, il Mediterraneo diventa vulnerabile e sede frequente di depressioni e l'Africa non si vede.



Se questo assetto non cambierà, non solo il Ponte del 2 giugno potrebbe esserne influenzato, ma anche gran parte del primo mese dell'estate, con frequenti temporali e sbalzi termici.

Ogni tanto succede, anche se sempre più raramente, che l'estate possa accusare qualche disturbo. Diciamo che questa anomalia avrebbe fatto più comodo nell'autunno-inverno per rendere la stagione più dinamica e foriera di precipitazioni anche nevose, ma tant'è.

Vediamo intanto cosa potrebbe accadere per il Ponte del 2 giugno. Le depressioni atlantiche non potendo sfondare da ovest circumnavigheranno l'anticiclone in senso orario raggiungendoci da nord, sfruttando il canale depressionario ancora aperto sul Mediterraneo e favorendo condizioni di tempo instabile sull'insieme del Paese, come si vede da queste mappe:

Naturalmente mancano ancora diversi giorni e lo scenario potrebbe cambiare ma la linea di tendenza sembra convergere su questo scenario barico, foriero appunto di precipitazioni e di un nuovo calo termico.

Ma un anticiclone così forte prima o poi non andrà a coricarsi nell'area mediterranea? Non è affatto scontato che finisca così, nell'estate del 1997 l'anticiclone rimase sbilanciato per quasi tutta la stagione tra Francia e Regno Unito, mentre sull'Italia centrale e meridionale insisteva con ostinazione una corrente fresca ed instabile. Dunque...Al momento è impossibile stabilire come andrà a finire.