Meteo: grande VARIABILITA' e MITEZZA, ma con alcune eccezioni

Anche questa mattina vi mostriamo le immagini satellitari in movimento che ritraggono il tempo in Europa nelle ultime ore:

Si nota molto bene come la nostra Penisola sia inserita in un flusso molto mite e umido che arriva dall'Atlantico. La perturbazione che vedete in alto a sinistra darà luogo ad abbondanti precipitazioni sui settori confinali dell'arco alpino centro-occidentale nella giornata di venerdi, ma con neve solo oltre i 2000 metri. Sul resto della Penisola prevarrà la variabilità con qualche piovasco sui settori di ponente.

La prima mappa mostra il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di giovedi 22 dicembre ( rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole)

Soleggiamento buono solo su arco alpino centro-orientale, Abruzzo, Molise, Puglia, Sardegna orientale ed a tratti anche sulla Sicilia. Su tutte le altre regioni soleggiamento compromesso da nuvolosità nel complesso bassa. Non si esclude qualche pioviggine tra la Liguria e l'alta Toscana.

Dal punto di vista termico, questi sono i valori previsti alle ore 14 di oggi in Italia:

Mitezza, ma non per tutti. Sulle pianure del nord infatti farà freddo e si raggiungeranno a stento i 10°. Tutt'altra storia sul resto d'Italia dove vigerà un clima molto mite con punte di 17° in Sicilia e 18° in Sardegna.

Infine, questo è il soleggiamento atteso in Italia nell'arco della giornata di domani, venerdi 23 dicembre:

Una perturbazione si addosserà alle Alpi portando maltempo sui settori confinali della Val d'Aosta con neve solo oltre i 2000 metri. Su tutte le altre regioni molte nubi con qualche piovasco sulla Toscana e sul basso Tirreno. Soleggiamento migliore su Abruzzo, Molise, Puglia, Lucania e Sicilia centro-meridionale. Ventoso e mite quasi ovunque.

