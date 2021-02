METEO: Gli Usa nel GELO, su gran parte d'Italia parentesi primaverile

Negli USA l'inverno non tradisce letteralmente mai. Negli ultimi giorni da est a ovest di freddo e neve ne hanno visto davvero tanto e ancora non è finita, New York intanto si è nuovamente imbiancata, come dimostra la foto qui sotto:

L'Italia potrebbe vivere uno scenario del genere prima della fine del mese? Le possibilità in effetti ci sono ancora, stando soprattutto all'emissione di stamane del modello europeo, che vede la persistenza di un lago d'aria gelida sul nord Europa, in estensione la prossima settimana al centro del Continente e al Regno Unito, ma il coinvolgimento dell'Italia è ancora tutto da dimostrare, considerato il fatto che gli altri modelli disegnano invece scenari votati alla mitezza, pur a tratti perturbata. Qui una mappa del modello europeo a 1500m prevista per lunedì 8 febbraio, dove si nota il freddo covare sin sul centro del Continente, è attendibile? Approfondimenti nei prossimi articoli di MeteoLive...:

SITUAZIONE: al momento l'Italia è interessata da un flusso di correnti mediamente nord-occidentali che determinano condizioni di modesta variabilità. La nottata serena ha favorito la formazione di nebbie sul catino padano occidentale. Al sud persiste l'azione della perturbazione transitata ieri ma nelle prossime ore su queste zone il tempo andrà migliorando. Un nuovo fronte avanzerà verso le Alpi da nord-ovest ma produrrà solo velature e addensamenti irregolari nella seconda parte della giornata al nord.



EVOLUZIONE: da mercoledì a sabato generale mitezza al centro e al sud con temperature anche oltre i 20°C su Sardegna, Sicilia, Puglia, Campania, addirittura Lazio nelle ore pomeridiane. Al nord mercoledì e venerdì nuvolaglia su Liguria e Lombardia con qualche piovasco, per il resto almeno in parte soleggiato, asciutto e relativamente mite.



DOMENICA: peggioramento in arrivo da ovest per l'avanzata di una figura depressionaria con piogge a partire da nord-ovest e Sardegna, in estensione a gran parte del Paese entro fine giornata con limite della neve sulle Alpi attorno ai 1500m, ma calo termico moderato al centro e al sud, dove potranno anche manifestarsi alcuni temporali. Ecco la sequenza dei fenomeni di domenica, la prima mappa indica le piogge al mattino, la seconda nel pomeriggio-sera:

PROSSIMA SETTIMANA: l'inverno sarà ad un bivio decisivo, sicuramente da ovest giungeranno altre depressioni foriere di precipitazioni, se dovessero catturare aria fredda dal nord e dal centro del Continente lo scenario cambierebbe non di poco, ma al momento solo il modello europeo prevede questa evoluzione. Seguite comunque tutti gli aggiornamenti!

Da notare OGGI:

-le nebbie su ovest Valpadana, anche fitte nel Torinese, in dissolvimento con il passare delle ore

-ultime piogge all'estremo sud in attenuazione

-modesti passaggi nuvolosi al nord in giornata

-rialzo termico deciso al centro e al sud

