Meteo: giornata VENTOSA tra ROVESCI ed un po' di NEVE, ma non per tutti!

Questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare del tempo a scala europea:

La retroguardia della perturbazione giunta sull'Italia, si avvita attorno ad un minimo barico in prossimità della Penisola Balcanica. Sta determinando maltempo sulle regioni del medio-basso Adriatico e al meridione, sotto l'egida di venti forti e temperature in calo. Sul resto d'Italia la "scopa" delle correnti settentrionali ha ripulito i cieli specie del settentrione, dove da settimane aleggiava una cappa di smog e nebbia.

Aria nuova quindi sull'Italia! Ecco la sommatoria delle precipitazioni attese sul nostro Paese fino alle 7 di domani mattina:

Dicevamo delle forti correnti settentrionali che interesseranno oggi la nostra Penisola. Rovesci sul medio-basso Adriatico, sulla Calabria, la Lucania e la Sicilia settentrionale dove si avranno anche dei temporali. Quota neve tra 800 e 1000 metri in Appennino.

Sul resto d'Italia cielo finalmente limpido con aria pulita e fresca, anche sulle pianure del nord dove avremo ancora raffiche di favonio anche se in attenuazione.

Temperature in calo, anche se non sensibile. Ecco i valori attesi alle ore 14 di oggi, martedi 10 gennaio:

Più freddo nelle aree interne del centro e del meridione con valori sotto i 10°; poco freddo invece sul resto della Penisola, anche se il vento accentuerà questa sensazione.

Infine, ecco il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di mercoledi 11 gennaio ( rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole)

Netto miglioramento del tempo al sud con soleggiamento ottimo. Soleggiamento buono anche sul centro peninsulare, un po' compromesso da una certa nuvolosità invece sulla Sardegna e al nord, ma senza precipitazioni. Temperature in calo le minime, in aumento invece le massime, vento in attenuazione.

