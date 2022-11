Meteo: giornata soleggiata, ma c'è un nuovo PEGGIORAMENTO in vista!

Anche questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare in movimento che mostra il tempo a scala europea nelle ultime ore:

A parte un po' di nubi al centro e sul nord-est, il tempo risulta abbastanza buono in Italia. Sulla sinistra dell'immagine notiamo la nuova perturbazione che nella giornata di domani darà rovesci sulla Sardegna e il versante tirrenico, per poi concentrarsi al meridione nel fine settimana.

Andiamo con ordine. Questo è il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di giovedi 24 novembre ( rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole)

Soleggiamento buono su tutta l'Italia tranne nubi sparse su Sardegna, aree interne del centro e tra la Sicilia e la bassa Calabria, qui con qualche sporadico rovescio.

Dal punto di vista termico avremo un lieve aumento rispetto alla giornata di ieri. Ecco i valori massimi attesi alle ore 14 di oggi, giovedi 24 novembre:

Punte di 20° sulla Sicilia orientale e 19° nel sud della Sardegna. Per il resto le temperature saranno ancora superiori alle medie del periodo.

Infine, questa è la sommatoria delle piogge attese in Italia nell'arco della giornata di domani, venerdi 25 novembre:

Piogge e rovesci in arrivo sulla Corsica e la Sardegna, in estensione al Tirreno ed in parte alla Liguria nel pomeriggio e in serata. Il resto del nord verrà saltato dai fenomeni, mentre le altre regioni del centro-sud saranno in attesa. Temperature in calo sotto i fenomeni.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località