Meteo: giornata molto CALDA, ma non esente da TEMPORALI

Questa mattina iniziamo con le temperature previste al suolo nel pomeriggio odierno in Italia:

Punte di 34-35° saranno possibili in Valpadana e nelle aree interne della Sardegna; 33° sulla Toscana e sulla bassa Lucania, 32° sul Lazio e sulla Sicilia.

L'alta pressione nei prossimi giorni tenderà a rinforzarsi ulteriormente. Fino a venerdi saranno attive infiltrazioni di aria fresca in quota che attiveranno dei temporali nel pomeriggio specie in Appennino. Nel fine settimana invece l'alta pressione diverrà inossidabile e spariranno anche questi fenomeni.

La seconda mappa mostra il soleggiamento atteso per oggi in Italia, tra le 9 e le 15:

Soleggiato e caldo ovunque. Qualche temporale nel pomeriggio sulle Alpi orientali e l'Appennino centro-meridionale, in attenuazione in serata. Molto basso il rischio di sconfinamenti su pianure e coste.

Infine, questo è il soleggiamento atteso per domani, venerdi 17 giugno, sempre tra le 9 e le 15:

Non cambia molto la situazione. Soleggiato e molto caldo ovunque, temporali pomeridiani sulle Alpi orientali (qui con qualche sconfinamento in pianura) e lungo tutta la dorsale appenninica. Fenomeni ovunque in attenuazione in serata.

