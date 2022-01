METEO: giornata INVERNALE sull'Italia con NEVE a bassa quota su alcune regioni

Un po' di inverno sull'Italia nella giornata odierna, soprattutto sulle regioni del medio Adriatico e al meridione. Aria fredda da nord-est sta entrando in queste ore sull'Italia ed abbasserà la quota neve sull'Appennino centro-meridionale. Diamo un'occhiata all'immagine satellitare in movimento che ritrae il tempo delle ultime ore in Europa:

L'impulso freddo è al momento presente sulla Penisola Balcanica; sarà abbastanza rapido tant'è vero che nel fine settimana dovrebbe tornare la stabilità quasi ovunque, ma con opportune eccezioni.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese fino alle ore 20 di oggi, venerdi 21 gennaio:

Instabile con rovesci sul medio Adriatico e al meridione. NEVE sopra i 400-500 metri tra Marche e Abruzzo, 600 metri sul Molise, 700-800 metri al meridione, in modo particolare sulla Calabria. Qualche piovasco anche sulla Gallura, in Sardegna, nevoso sopra gli 800 metri. Sul resto d'Italia soleggiato o asciutto. Rotazione dei venti dai quadranti settentrionali, mari in cattive condizioni e temperature in generale calo.

Nella giornata di domani, sabato 22 gennaio, la situazione dovrebbe migliorare. Ecco la mappa del soleggiamento previsto tra le 8 e le 15 della giornata in parola:

Sulle pianure del nord avremo nubi basse o banchi di nebbia sparsi. Su tutte le altre regioni tempo soleggiato a parte un po' di nubi tra la Sardegna e la Sicilia. Nubi in arrivo in serata sulla Puglia con qualche fenomeno. Persisteranno venti forti con clima freddo al centro e al sud, più mite al nord e sull'alto Tirreno a parte i casi nebbiosi in Valpadana.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

